Ошибки, которых стоит избегать после окрашивания волос

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После окрашивания волосы требуют особого ухода, чтобы сохранить цвет и оттенок, особенно если использовалось сложное колорирование. Стилист Игорь Светликов дает несколько важных рекомендаций. Перед процедурой следует приобрести шампунь и кондиционер для окрашенных волос, а после окрашивания — использовать термозащиту и несмываемые средства.

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Он также советует избегать мытья головы в день окрашивания, чтобы краска лучше впиталась. Через два дня после окрашивания волосы лучше не мыть, чтобы пигмент успел равномерно распределиться. Важно питать волосы заранее, используя укрепляющие средства, и выбирать продукты того же бренда, что и краска, чтобы обеспечить лучший результат.

Еще одним моментом является качество воды — жесткая вода может быстро разрушить пигмент, поэтому стоит использовать смягчающие средства для воды. С соблюдением этих правил ваш новый цвет останется ярким и насыщенным.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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