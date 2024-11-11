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Как вернуться к натуральному цвету волос без ущерба для их здоровья

1:07
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы наблюдается тенденция, когда девушки все чаще решают вернуть свой натуральный цвет волос, усталые от постоянных осветлений. Однако этот процесс требует внимательности и профессионального подхода. Как отмечает стилист по волосам Тамара Абрамян, просто выбрать нужный оттенок и покраситься в него недостаточно. Осветленные волосы нуждаются в реконструкции с помощью специальных восстанавливающих средств для того, чтобы новое окрашивание легло равномерно и носилось долго.

Как вернуться к натуральному цвету волос без ущерба для их здоровья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также важно правильно подготовить волосы к окрашиванию, чтобы избежать неприятных оттенков. Темную краску на сильно обесцвеченные волосы наносить нельзя, иначе результат будет непривлекательным и быстро смоется. Восстановление и тонирование волос лучше доверить профессионалам, которые могут использовать специализированные средства и обеспечить нужный результат.

Таким образом, процесс возврата к натуральному цвету — это не просто выбор оттенка, а целый этап восстановления волос с использованием профессиональных методов.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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