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Что такое магнитные ресницы и почему их стоит попробовать

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Магнитные ресницы — это новинка в мире бьюти-индустрии, которая появилась в 2014 году и сразу завоевала популярность. Их основное преимущество перед классическими накладными ресницами — отсутствие необходимости в клее. Это особенно важно для людей, страдающих от аллергии на клеевые составы. Вместо клея магнитные ресницы фиксируются с помощью маленьких магнитиков, которые надежно держат ресницы на веках. Они выглядят почти как натуральные, а также обладают множеством других плюсов.

Что такое магнитные ресницы и почему их стоит попробовать
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Например, магнитные ресницы гораздо тоньше обычных, что придает им более естественный вид. Их можно использовать несколько раз, что делает их более экономными, чем одноразовые накладные ресницы. Кроме того, магнитные ресницы позволяют заниматься спортом или плавать, не опасаясь, что они отвалятся. Для тех, кто ищет альтернативу клеевым ресницам, это идеальное решение.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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