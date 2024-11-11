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Как выбрать цвет стрелок для офисного макияжа осенью

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Стрелки остаются основой макияжа, но каждый сезон привносит свои особенности в их создание. В осеннем макияже для офиса визажисты рекомендуют использовать мягкие оттенки и стили стрелок, которые придадут вашему образу элегантность и изысканность. Коричневые стрелки, выполненные в шоколадных и ореховых оттенках, идеально подходят для делового стиля. Они смягчают выражение взгляда и делают макияж менее ярким, сохраняя при этом стильный и современный вид. Важно не перегрузить макияж слишком широкими стрелками, чтобы не нарушить офисные стандарты.

Как выбрать цвет стрелок для офисного макияжа осенью
Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

Модный тренд — это также стрелки, дополненные мягкими розовыми тенями. Такая комбинация привнесет свежесть и женственность в образ, не нарушая дресс-кода. В более смелых вариантах можно добавить легкий шиммер. Лисья стрелка — это еще одна популярная техника, при которой стрелка начинается из внешнего уголка глаза и плавно продолжает линию, создавая "клювик" во внутреннем уголке. Такой стиль стрелки идеально подходит для дневного макияжа, делая глаза более выразительными и притягательными.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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