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Два способа сделать макияж глаз без разводов и осыпаний

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Тушь для ресниц может доставлять неудобства, особенно когда она осыпается или размазывается в течение дня, что становится особенно актуально в условиях влажного климата. Визажист Ольга Пахомова поделилась лайфхаками, которые помогут сохранить макияж глаз идеальным. Один из простых и эффективных методов — припудрить зону вокруг глаз перед нанесением туши. Это предотвратит ее контакт с кожей и, даже если тушь начнет осыпаться, поможет избежать размазывания.

Два способа сделать макияж глаз без разводов и осыпаний
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Кроме того, важно не наносить слишком много туши, если она не отличается высокой стойкостью. Вместо того чтобы перегружать ресницы, можно использовать карандаш или подводку для акцента, а тушь наносить только на кончики ресниц. Для лучшего результата рекомендуется выбрать влагостойкую тушь, которая выдержит дождь, но при этом легко смывается без проблем.

Если хочется получить наилучший эффект, Ольга советует использовать две туши: одну для стойкости, а вторую — для разделения и удлинения ресниц. Еще один совет — нанести тональный крем на верхние веки перед тушью, чтобы создать барьер, который предотвратит осыпание туши и поможет сохранить макияж на весь день.

Уточнения

Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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