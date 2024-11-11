Как правильно выбрать румяна по цвету кожи и волос

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Румяна — это важный элемент макияжа, который помогает добавить лицу свежесть и здоровый цвет. Чтобы выбрать подходящий оттенок, важно учитывать несколько факторов. Визажист Лариса Гуляева рекомендует подбирать румяна, ориентируясь на естественный цвет румянца. Для этого можно обратить внимание на цвет слизистых губ. Важно помнить, что цвет волос также влияет на выбор оттенка румян. Светло-русым подойдет янтарный или медовый, темные волосы гармонируют с насыщенными оттенками, а для блондиинок — холодные тона.

Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кроме того, важно учитывать цветотип кожи. Обладательницы светлой кожи могут выбрать светло-розовые румяна, в то время как для темной кожи и оливкового оттенка подойдут более насыщенные, коричневатые и красноватые оттенки. Для девушек с рыжими волосами визажист советует остановиться на золотистых оттенках румян, что облегчает поиск идеального варианта. Также стоит учитывать, что для вечернего макияжа лучше выбрать румяна с глянцевым финишем, а для дневного — сатиновые или матовые.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.