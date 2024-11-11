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Секреты ухода за зоной декольте, которые помогут сохранить молодость

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Зона декольте — одна из самых чувствительных и нежных областей на теле, требующая особого ухода, не уступающего уходу за кожей лица и шеи. Химик и эксперт Ася Иванова делится рекомендациями по правильному уходу за этой зоной, чтобы кожа оставалась здоровой и молодой. Важный этап ухода — очищение, для которого стоит использовать мягкие средства на основе ПАВ из кокосового масла, кофеин и AHA, ВНА-кислоты. Эти компоненты не только очищают кожу от загрязнений, но и улучшают проникаемость активных веществ кремов и сывороток, что особенно важно в зрелом возрасте. Раз в неделю рекомендуется использовать энзимные пудры с каолиным для отшелушивания омертвевших клеток и обновления кожи.

Секреты ухода за зоной декольте, которые помогут сохранить молодость
Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Защита от солнца — не менее важный этап ухода. Солнце является одним из главных факторов старения кожи, поэтому регулярное использование солнцезащитного крема с высоким SPF помогает предотвратить пигментные пятна и морщины. Для питания и увлажнения кожи декольте следует выбирать кремы с гиалуроновой кислотой, экстрактами Коньяк маннан и грибами, такими как Шиитаке и Кордицепс, которые стимулируют выработку коллагена и витамина C. Также стоит включить массаж в уходовую программу, так как он улучшает кровообращение и стимулирует обменные процессы, поддерживая тонус кожи.

Не менее важно сбалансированное питание и водный режим. Включение в рацион овощей и фруктов, богатых витаминами и антиоксидантами, а также достаточное количество воды, поможет сохранить кожу увлажненной и здоровой изнутри.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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