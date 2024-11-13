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Скрываем синяки под глазами лайфхаком из ТикТока, для которого не нужно ничего покупать специально

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня мы поделимся с вами полезным бьюти-советом — простым и эффективным способом скрыть тёмные круги под глазами, который стал популярным в социальных сетях. Этот метод невероятно прост, и взяв его на вооружение, вы забудете о не слишком эстетичных синячках под глазами!

Скрываем синяки под глазами лайфхаком из ТикТока, для которого не нужно ничего покупать специально
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0

Один из способов скрыть тёмные круги под глазами, ставший популярным в социальных сетях, заключается в использовании микса из румян и консилера. Блогеры и инфлюенсеры применяют эту технику, смешивая небольшое количество румян с консилером и нанося полученную смесь на область под глазами.

Такой подход помогает нейтрализовать серо-голубой оттенок кожи и делает её более однородной, придавая естественный вид.

Рекомендуется выбирать румяна розовых, коралловых или персиковых тонов, избегая шиммерных и блестящих текстур, которые могут подчеркнуть морщины и другие недостатки кожи.

Уточнения

Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами.

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках. 

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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