Скрываем синяки под глазами лайфхаком из ТикТока, для которого не нужно ничего покупать специально

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня мы поделимся с вами полезным бьюти-советом — простым и эффективным способом скрыть тёмные круги под глазами, который стал популярным в социальных сетях. Этот метод невероятно прост, и взяв его на вооружение, вы забудете о не слишком эстетичных синячках под глазами!

Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0

Один из способов скрыть тёмные круги под глазами, ставший популярным в социальных сетях, заключается в использовании микса из румян и консилера. Блогеры и инфлюенсеры применяют эту технику, смешивая небольшое количество румян с консилером и нанося полученную смесь на область под глазами.

Такой подход помогает нейтрализовать серо-голубой оттенок кожи и делает её более однородной, придавая естественный вид.

Рекомендуется выбирать румяна розовых, коралловых или персиковых тонов, избегая шиммерных и блестящих текстур, которые могут подчеркнуть морщины и другие недостатки кожи.

Уточнения

Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами.



Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.



Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.