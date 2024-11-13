Что делать, чтобы окрашивание бровей держалось дольше

Мы расскажем, как продлить стойкость окрашивания бровей и реже посещать мастера. Обычно окрашивание бровей держится на коже не более двух недель, а на волосках — до шести недель. А у многих девушек окрашенные участки кожи в области бровей блекнут буквально за пять дней.
Чтобы сохранить результат окрашивания дольше, следуйте этим рекомендациям:
Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.
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Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.