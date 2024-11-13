Что делать, чтобы окрашивание бровей держалось дольше

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы расскажем, как продлить стойкость окрашивания бровей и реже посещать мастера. Обычно окрашивание бровей держится на коже не более двух недель, а на волосках — до шести недель. А у многих девушек окрашенные участки кожи в области бровей блекнут буквально за пять дней.

Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, PDM

Чтобы сохранить результат окрашивания дольше, следуйте этим рекомендациям:

Избегайте контакта с водой и маслами в течение первых суток после окрашивания. Ограничьте использование очищающих средств в области бровей. Сократите посещение бани, сауны и бассейна. Не наносите косметику на брови, особенно средства с отшелушивающими компонентами. Сделайте ламинирование бровей для укрепления волосков и продления стойкости окрашивания.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.



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