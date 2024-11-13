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Что делать, чтобы окрашивание бровей держалось дольше

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Моя семья » Красота и стиль

Мы расскажем, как продлить стойкость окрашивания бровей и реже посещать мастера. Обычно окрашивание бровей держится на коже не более двух недель, а на волосках — до шести недель. А у многих девушек окрашенные участки кожи в области бровей блекнут буквально за пять дней.

Что делать, чтобы окрашивание бровей держалось дольше
Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, PDM

Чтобы сохранить результат окрашивания дольше, следуйте этим рекомендациям:

  1. Избегайте контакта с водой и маслами в течение первых суток после окрашивания.
  2. Ограничьте использование очищающих средств в области бровей.
  3. Сократите посещение бани, сауны и бассейна.
  4. Не наносите косметику на брови, особенно средства с отшелушивающими компонентами.
  5. Сделайте ламинирование бровей для укрепления волосков и продления стойкости окрашивания.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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