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Пять устойчивых мифов по уходу за волосами, в которые пора перестать верить

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Существуют очень живучие мифы по уходу за волосами, в которые верят многие девушки, хотя они никак не улучшают состояние их локонов, а скорее наоборот.

Пять устойчивых мифов по уходу за волосами, в которые пора перестать верить
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, PDM

Врач-дерматовенеролог, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Анна Кутина в разговоре с Voice опровергла пять распространённых мифов об уходе за волосами.

  1. Натуральные и бессульфатные шампуни безопаснее, чем сульфатные. На самом деле сульфаты в составе шампуней не представляют опасности и помогают эффективно удалять загрязнения. Врачи-дерматологи отмечают аллергические реакции и дерматиты на натуральную косметику. Безсульфатные шампуни могут вызывать себорейный дерматит.
  2. Маски с перцем и репейное масло ускоряют рост волос. На самом деле красный перец вызывает аллергические реакции или ожоги, а репейное масло загрязняет волосы и создаёт жирную плёнку.
  3. Фен пересушивает волосы. При правильной технике сушки происходит закрытие кутикулы и защита волоса. Естественная сушка может травмировать волосы.
  4. Волосы можно приучить к редкому мытью. На самом деле частота мытья головы зависит от генетики и образа жизни. Редкое мытьё может привести к обострению себорейного дерматита.
  5. Нельзя расчёсывать мокрые волосы. На самом деле существуют специальные расчёски для мокрых волос, которые позволяют равномерно наносить продукты ухода. Расчёсывать нужно аккуратно, начиная с кончиков и поднимаясь вверх.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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