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Как подросткам ухаживать за собой в период полового созревания — рассказала технолог

1:23
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Возрастные гормональные изменения очень сильно влияют на моральное и физическое состояние подростков. Кандидат технических наук, старший технический специалист "Юнилевер Русь" в категории дезодорантов бренда Rexona Teens Катерина Лебедева поделилась советами по уходу за собой в этот непростой период.

Как подросткам ухаживать за собой в период полового созревания — рассказала технолог
Фото: flickr.com by Lorena Cupcake, CC BY 2.0

Эксперт рекомендует соблюдать базовые правила гигиены: регулярно мыть руки, чистить зубы два раза в день, умываться и принимать душ каждый день. Однако даже при соблюдении этих правил подростки могут столкнуться с проблемами, связанными с неприятными запахами и дискомфортом во время физической активности, пишет Газета.Ru.

Для решения этих проблем Лебедева советует использовать следующие средства, которые желательно всегда иметь при себе:

  • Гигиенические влажные салфетки: они помогут освежиться после уроков физкультуры и удалить излишки пота.
  • Дезодоранты и антиперспиранты: сегодня существуют специальные линейки антиперспирантов для подростков, которые обеспечивают особый уход за молодой кожей.
  • Матирующие салфетки: они помогут впитать излишки кожного сала и сохранить кожу матовой.

Следуя этим советам, подростки смогут чувствовать себя более уверенно и комфортно в любой ситуации.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.

Полово́е созрева́ние также пуберта́тный период или пуберта́т (от лат. pubertas — «возмужалость, половая зрелость») — процесс изменений в организме подростка, вследствие которых он становится взрослым и способным к продолжению рода.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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