Как подросткам ухаживать за собой в период полового созревания — рассказала технолог

Возрастные гормональные изменения очень сильно влияют на моральное и физическое состояние подростков. Кандидат технических наук, старший технический специалист "Юнилевер Русь" в категории дезодорантов бренда Rexona Teens Катерина Лебедева поделилась советами по уходу за собой в этот непростой период.
Эксперт рекомендует соблюдать базовые правила гигиены: регулярно мыть руки, чистить зубы два раза в день, умываться и принимать душ каждый день. Однако даже при соблюдении этих правил подростки могут столкнуться с проблемами, связанными с неприятными запахами и дискомфортом во время физической активности, пишет Газета.Ru.
Для решения этих проблем Лебедева советует использовать следующие средства, которые желательно всегда иметь при себе:
Следуя этим советам, подростки смогут чувствовать себя более уверенно и комфортно в любой ситуации.
Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.
Полово́е созрева́ние также пуберта́тный период или пуберта́т (от лат. pubertas — «возмужалость, половая зрелость») — процесс изменений в организме подростка, вследствие которых он становится взрослым и способным к продолжению рода.
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