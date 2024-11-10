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Почему быстрый результат в похудении может привести к проблемам со здоровьем

1:20
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В погоне за быстрым результатом в похудении люди часто забывают об основах, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем и возврату веса. Диетолог Елена Павловна Бабанова дает советы о том, как правильно снижать вес без ущерба для организма. Главное правило — похудение должно быть постепенным, не более 1 кг в неделю, чтобы потеря жира была более устойчивой, а потеря мышц — минимальной. Резкий сброс веса замедляет метаболизм и приводит к защитным реакциям организма.

Почему быстрый результат в похудении может привести к проблемам со здоровьем
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Также важен режим сна: хронический недосып (менее 7-9 часов в сутки) повышает уровень гормона голода — грелина, что приводит к перееданию и выбору калорийной пищи. Кроме того, время приема пищи играет ключевую роль. Ужин, особенно поздний, способствует накоплению жира, поэтому вечерний прием пищи должен быть легким и регулярным.

Важен комплексный подход: правильное питание, регулярные физические нагрузки и корректировка режима сна. Применение препаратов, таких как "Редуксин", помогает контролировать аппетит и поддерживать достигнутый результат, но они должны назначаться врачом для предотвращения побочных эффектов.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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