Почему быстрый результат в похудении может привести к проблемам со здоровьем

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В погоне за быстрым результатом в похудении люди часто забывают об основах, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем и возврату веса. Диетолог Елена Павловна Бабанова дает советы о том, как правильно снижать вес без ущерба для организма. Главное правило — похудение должно быть постепенным, не более 1 кг в неделю, чтобы потеря жира была более устойчивой, а потеря мышц — минимальной. Резкий сброс веса замедляет метаболизм и приводит к защитным реакциям организма.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Также важен режим сна: хронический недосып (менее 7-9 часов в сутки) повышает уровень гормона голода — грелина, что приводит к перееданию и выбору калорийной пищи. Кроме того, время приема пищи играет ключевую роль. Ужин, особенно поздний, способствует накоплению жира, поэтому вечерний прием пищи должен быть легким и регулярным.

Важен комплексный подход: правильное питание, регулярные физические нагрузки и корректировка режима сна. Применение препаратов, таких как "Редуксин", помогает контролировать аппетит и поддерживать достигнутый результат, но они должны назначаться врачом для предотвращения побочных эффектов.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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