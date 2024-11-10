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Эксперт объясняет, как тренировать ягодичные мышцы без риска для здоровья

1:15
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Девушки часто мечтают о подтянутых ягодицах, но для этого необходимы регулярные тренировки и правильное выполнение упражнений. Эксперт в области биомеханики и тренер Наталья Филимонова поделилась эффективными упражнениями для укрепления ягодичных мышц. Важно соблюдать правильную последовательность тренировок: сначала восстановить, затем укрепить. Наталья советует тщательно проверять готовность мышц к нагрузке, чтобы избежать травм и достичь желаемого результата.

Эксперт объясняет, как тренировать ягодичные мышцы без риска для здоровья
Фото: Freepik by wayhomestudio, PDM

В тренировку входят такие упражнения, как изометрическое и концентрическое сокращение мышц, "лодочка", тазовый мост и отведение ног. Каждое из них направлено на активацию и укрепление ягодичных мышц, а также стабилизацию таза. Для повышения эффективности можно использовать фитнес-резинки.

Наталья подчеркивает, что важно соблюдать правильную технику выполнения упражнений, не переусердствовать и постепенно увеличивать нагрузку. В качестве простого, но эффективного упражнения для тренировки ягодиц можно порекомендовать правильную ходьбу с большими шагами, которая активирует мышцы при каждом шаге.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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