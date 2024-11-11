Отросшие корни больше не проблема: лучшие лайфхаки для свежей прически

Если вы не успели вовремя записаться на коррекцию окрашивания, не стоит спешить с самостоятельной покраской. Есть несколько простых способов, которые помогут замаскировать отросшие корни, не прибегая к краске для волос.
Объемная укладка
Когда отросшие корни еще не слишком заметны, объемная укладка может быть отличным решением. Используйте муссы, текстурирующие спреи, солевые спреи и пудру, чтобы создать стойкий прикорневой объем. На подсушенные полотенцем волосы нанесите стайлинговое средство и тщательно высушите корни, приподнимая их расческой. Зафиксировать укладку помогут лак, текстурирующий спрей или сухой шампунь.
Маскирующий спрей
Для быстрого маскирования отросших корней можно воспользоваться специальным тонирующим спреем. Он придает цвет и текстуру, маскируя корни до первого мытья головы. Сушите волосы, затем распылите спрей на корни с небольшого расстояния и дайте ему закрепиться.
Пудра для волос
Пудра действует аналогично спрею, скрывая отросшие корни до следующего мытья. Наносите пудру с помощью спонжа и расчешите волосы для равномерного распределения. Лучше выбирать водостойкие продукты, чтобы средство держалось дольше.
Тонирующий мусс
Мусс, обладающий тонирующими и стайлинговыми свойствами, создаст объем и скрывает корни. Нанесите мусс на слегка подсушенные полотенцем волосы для равномерного распределения. Эффект может держаться дольше, чем после одного мытья, что дает шанс и попробовать новый оттенок.
Измените пробор
Новый пробор может добавить волосам объема и прикрыть отросшие корни. Дополнительно нанесите текстурирующий спрей, который сделает пряди более плотными и обеспечит длительную фиксацию укладки.
Косы
Заплетенные косички, особенно от корней, помогут создать эффект омбре и визуально замаскировать отросшие корни. Попробуйте заплести колосок, боксерские косы или классические косички и зафиксируйте прическу лаком.
Правильное окрашивание
В будущем, чтобы отросшие корни были менее заметны, выберите технику с растяжкой цвета от корней. Это создаст плавный переход от вашего натурального оттенка к окрашенным прядям, сохраняя прическу аккуратной даже через несколько недель после окрашивания.
Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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