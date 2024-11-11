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Отросшие корни больше не проблема: лучшие лайфхаки для свежей прически

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Если вы не успели вовремя записаться на коррекцию окрашивания, не стоит спешить с самостоятельной покраской. Есть несколько простых способов, которые помогут замаскировать отросшие корни, не прибегая к краске для волос.

Отросшие корни больше не проблема: лучшие лайфхаки для свежей прически
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Способы скрыть отросшие корни без краски

Объемная укладка

Когда отросшие корни еще не слишком заметны, объемная укладка может быть отличным решением. Используйте муссы, текстурирующие спреи, солевые спреи и пудру, чтобы создать стойкий прикорневой объем. На подсушенные полотенцем волосы нанесите стайлинговое средство и тщательно высушите корни, приподнимая их расческой. Зафиксировать укладку помогут лак, текстурирующий спрей или сухой шампунь.

Маскирующий спрей

Для быстрого маскирования отросших корней можно воспользоваться специальным тонирующим спреем. Он придает цвет и текстуру, маскируя корни до первого мытья головы. Сушите волосы, затем распылите спрей на корни с небольшого расстояния и дайте ему закрепиться.

Пудра для волос

Пудра действует аналогично спрею, скрывая отросшие корни до следующего мытья. Наносите пудру с помощью спонжа и расчешите волосы для равномерного распределения. Лучше выбирать водостойкие продукты, чтобы средство держалось дольше.

Тонирующий мусс

Мусс, обладающий тонирующими и стайлинговыми свойствами, создаст объем и скрывает корни. Нанесите мусс на слегка подсушенные полотенцем волосы для равномерного распределения. Эффект может держаться дольше, чем после одного мытья, что дает шанс и попробовать новый оттенок.

Измените пробор

Новый пробор может добавить волосам объема и прикрыть отросшие корни. Дополнительно нанесите текстурирующий спрей, который сделает пряди более плотными и обеспечит длительную фиксацию укладки.

Косы

Заплетенные косички, особенно от корней, помогут создать эффект омбре и визуально замаскировать отросшие корни. Попробуйте заплести колосок, боксерские косы или классические косички и зафиксируйте прическу лаком.

Правильное окрашивание

В будущем, чтобы отросшие корни были менее заметны, выберите технику с растяжкой цвета от корней. Это создаст плавный переход от вашего натурального оттенка к окрашенным прядям, сохраняя прическу аккуратной даже через несколько недель после окрашивания.

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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