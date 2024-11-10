Как легко получить рельефный пресс с помощью простых упражнений

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы достичь идеального пресса, важно разнообразить тренировки. Фитнес-гуру Александра Новицкая предложила несколько простых упражнений, которые легко включить в утреннюю зарядку. Одно из них — растяжка на бок, где важно поддерживать спину прямой и контролировать напряжение пресса при подъеме таза. Второе упражнение — "по струнке", при котором мы принимаем позу планки и держим мышцы живота в напряжении несколько секунд.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Еще одно полезное упражнение — перекат, в котором важно аккуратно скруглять спину при движении назад, особенно если у вас есть проблемы с позвоночником. Также рекомендуется упражнение "плие", которое помогает проработать косые мышцы живота, когда мы поднимаем колено, не разъединяя стопы, и удерживаем пресс и ягодицы в напряжении.

Эти "ленивые" упражнения, по словам Александры, могут быть эффективным дополнением к основным тренировкам, не требуя много времени и усилий. Главное — правильно выполнять движения и контролировать напряжение мышц. С помощью этих простых упражнений можно улучшить форму пресса и повысить общую физическую активность.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.