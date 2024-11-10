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Визажист раскрывает главные ошибки, которые добавляют вам возраста

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Повседневный макияж кажется простым и понятным, но, как отмечает визажист Дарья Антипенко, многие делают ошибки, которые могут добавить возраст. Одной из самых распространенных является слишком тонкая форма бровей, которая утяжеляет лицо, особенно у женщин старше 50 лет. Важно обратить внимание на уход за бровями, особенно на окрашивание и поддержание формы.

Визажист раскрывает главные ошибки, которые добавляют вам возраста
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Другой распространенной ошибкой является использование нижней подводки, которая зрительно уменьшает глаза и акцентирует внимание на нежелательной области под глазами. Также стоит избегать темных румян, наносящихся ниже скул, так как они создают ненатуральный вид. Важно правильно выбирать консилер: слишком светлый оттенок только подчеркнет темные круги и мелкие морщинки, создавая эффект возрастных изменений.

Чтобы макияж выглядел гармонично и молодо, стоит следовать простым рекомендациям профессионалов, которые помогут подчеркнуть достоинства, а не скрыть их.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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