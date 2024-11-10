Пять способов победить синдром ночного питания без диет

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Синдром ночного питания — это распространенная проблема, которая затрудняет контроль над аппетитом и мешает похудению. Многие люди испытывают непреодолимое желание поесть ночью, что связано с физиологическими и психологическими причинами. В первую очередь, этому способствует инстинктивное желание есть в темное время суток, которое уходит корнями в эволюцию.

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Кроме того, бессонница и скука могут усилить чувство голода, а неправильное питание в течение дня, когда пропускаются приемы пищи или едятся нездоровые продукты, также способствует ночным приступам голода. Специалист по питанию Егор Халявин объясняет, что важно сбалансировать рацион и пищевой режим, чтобы избежать ночных срывов. Среди лайфхаков для борьбы с ночным аппетитом — питье воды с лимоном или зеленого чая, легкая зарядка, ароматерапия с цитрусовыми запахами и использование препаратов для контроля аппетита, таких как "Редуксин".

Также помогает переключение внимания, например, принятие горячей ванны или увлечение интересной книгой. Регулярная вечерняя чистка зубов также становится сигналом для организма, что еда больше не нужна. Главный совет — терпение и постепенные изменения в привычках питания, что поможет наладить баланс и избежать ночных перекусов.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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