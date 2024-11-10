От успокоения воспаления до осветления цвета лица. Всё это возможно при помощи домашней маски

Куркума и оливковое масло вместе образуют мощный дуэт, когда дело доходит до ухода за кожей. От успокоения воспаления до осветления цвета лица и обеспечения интенсивного увлажнения — эта маска поможет справиться со многими проблемами кожи.
Хорошо перемешайте два ингредиента до однородной массы. Нанесите маску на лицо, в особенности на те участки, которые склонные к акне. Оставьте смесь для воздействия примерно на 15-20 минут, затем смойте теплой водой. Повторять процедуру можно раз в неделю.
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
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