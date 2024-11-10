Успокаиваем и увлажняем кожу лицу при помощи этой маски из двух простых ингредиентов

Огурец оказывает естественное охлаждающее и успокаивающее действие на вашу кожу, благодаря своим вяжущим свойствам он может помочь вылечить прыщи, уменьшая покраснение.

Фото: flickr.com by Youjin Seo, CC BY 2.0

Огурцы богаты витамином Е и антиоксидантами и могут осветлить даже самые стойкие шрамы от угревой сыпи. Огурец является самой естественной формой увлажняющего, очищающего и тонизирующего средства для лица.

Йогурт творит чудеса с сухой кожей. Он содержит цинк, который способен замедлить старение кожи. Нанесение йогурта на кожу лечит шелушащуюся и сухую кожу и осветляет тусклую.

Для этой маски для лица вам понадобится один небольшой огурец и две столовые ложки йогурта.

Этапы приготовления

Нарежьте огурец ломтиками и положите их в блендер, чтобы получилась паста. Выньте пасту из миски и добавьте в йогурт. Хорошо перемешайте смесь и нанесите на лицо. Дайте маске высохнуть примерно в течение 30-45 минут. Смойте ее теплой водой.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.