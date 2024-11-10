Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глубина посадки луковичных цветов. Берём на заметку
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Лучшие морозостойкие сорта абрикоса для средней полосы России
Основные правила использования системы теплый пол для максимальной экономии
Как выбрать йога-мат, который поможет вам достичь максимума от практики
Россия значительно увеличила поставки шоколада в США
Почему Haval M6 начнут собирать в России и что это значит для рынка
5 самых известных паломнических направлений в мире
Фарш на новый лад: лучшие сочетания мясных ингредиентов

Успокаиваем и увлажняем кожу лицу при помощи этой маски из двух простых ингредиентов

Моя семья » Красота и стиль

Огурец оказывает естественное охлаждающее и успокаивающее действие на вашу кожу, благодаря своим вяжущим свойствам он может помочь вылечить прыщи, уменьшая покраснение.

Успокаиваем и увлажняем кожу лицу при помощи этой маски из двух простых ингредиентов
Фото: flickr.com by Youjin Seo, CC BY 2.0

Огурцы богаты витамином Е и антиоксидантами и могут осветлить даже самые стойкие шрамы от угревой сыпи. Огурец является самой естественной формой увлажняющего, очищающего и тонизирующего средства для лица.

Йогурт творит чудеса с сухой кожей. Он содержит цинк, который способен замедлить старение кожи. Нанесение йогурта на кожу лечит шелушащуюся и сухую кожу и осветляет тусклую.

Для этой маски для лица вам понадобится один небольшой огурец и две столовые ложки йогурта.

Этапы приготовления

  1. Нарежьте огурец ломтиками и положите их в блендер, чтобы получилась паста.
  2. Выньте пасту из миски и добавьте в йогурт.
  3. Хорошо перемешайте смесь и нанесите на лицо.
  4. Дайте маске высохнуть примерно в течение 30-45 минут.
  5. Смойте ее теплой водой.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Необычная яичница с сыром: французский рецепт для вкусного завтрака
Еда и рецепты
Необычная яичница с сыром: французский рецепт для вкусного завтрака Аудио 
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Последние материалы
Как выбрать йога-мат, который поможет вам достичь максимума от практики
Россия значительно увеличила поставки шоколада в США
Почему Haval M6 начнут собирать в России и что это значит для рынка
5 самых известных паломнических направлений в мире
Фарш на новый лад: лучшие сочетания мясных ингредиентов
Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно
Молочные продукты и здоровье сердца: как различаются риски у мужчин и женщин
Чем закусить шампанское и вино на Новый год: советы врача
Успокаиваем и увлажняем кожу лицу при помощи этой маски из двух простых ингредиентов
Как мороженое помогает успокоить воспалённое горло
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.