Как создать шикарный прикорневой объём волос в три этапа

Стоит отметить, что современные средства для создания объёма волос обладают лёгкостью и практически незаметны. Многие люди избегают укладочных муссов, поскольку они создают ощущение тяжести на голове и у корней. Однако, мы уверены, что с нашими рекомендациями вы сможете насладиться естественной и стильной укладкой.
В результате вы получите естественный, стойкий объём, который сохранится до следующего мытья головы. Начёс будет незаметен, так как он не похож на гофрирование или начёсы в стиле 80-х.
Выбор пудры
При выборе пудры обратите внимание на модели с пульверизаторами, так как ими удобнее пользоваться. Такая пудра равномерно распыляется и не осыпается. Она отлично приподнимает корни и не заметна на тёмных волосах.
Пудра — это мой личный мастхэв как в работе, так и в повседневной жизни. Рекомендую её для мероприятий, свиданий и важных встреч. Это идеальный и комфортный вариант укладки, которая сразу начинает играть.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
Парикмахер — специалист в области создания стиля человека с помощью причёски и парика.
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