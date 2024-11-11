Как создать шикарный прикорневой объём волос в три этапа

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Стоит отметить, что современные средства для создания объёма волос обладают лёгкостью и практически незаметны. Многие люди избегают укладочных муссов, поскольку они создают ощущение тяжести на голове и у корней. Однако, мы уверены, что с нашими рекомендациями вы сможете насладиться естественной и стильной укладкой.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Перед тем как приступить к нанесению стайлинговых средств, необходимо тщательно вымыть голову и высушить волосы феном. Важно уделить особое внимание мытью, массируя пену пальцами, и высушить волосы на комфортной температуре. После подготовки можно приступать к нанесению стайлинг-средства. В нашем случае мы рекомендуем пудру для волос. Качественная пудра не сушит волосы, делая их жёсткими, плотными и податливыми. Нанесите пудру на корни волос и аккуратно помассируйте пальцами, чтобы она распределилась равномерно. Для лучшего и более стойкого объёма мы рекомендуем сделать небольшой начёс. Этот процесс безболезненный для волос: возьмите прядь, с внутренней стороны пшикните пудрой и пару раз пройдитесь тонкой расчёской внутри пряди. Повторите этот процесс для каждого ряда волос.

В результате вы получите естественный, стойкий объём, который сохранится до следующего мытья головы. Начёс будет незаметен, так как он не похож на гофрирование или начёсы в стиле 80-х.



Выбор пудры

При выборе пудры обратите внимание на модели с пульверизаторами, так как ими удобнее пользоваться. Такая пудра равномерно распыляется и не осыпается. Она отлично приподнимает корни и не заметна на тёмных волосах.



Пудра — это мой личный мастхэв как в работе, так и в повседневной жизни. Рекомендую её для мероприятий, свиданий и важных встреч. Это идеальный и комфортный вариант укладки, которая сразу начинает играть.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



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