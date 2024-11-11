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Хорошей основой под макияж стал продукт мужской косметики, он смягчает, матирует и убирает покраснения

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Моя семья » Красота и стиль

Если у вас закончилась база под макияж, попробуйте использовать с этой целью неожиданный продукт, рекомендованных многими инфлюенсерами.

Хорошей основой под макияж стал продукт мужской косметики, он смягчает, матирует и убирает покраснения
Фото: commons.wikimedia.org by Radler22, CC BY-SA 4.0

Неожиданно для девушек мужской бальзам после бритья оказался прекрасной основой для макияжа. Это подтверждают многие бьюти-блогеры и визажисты, поэтому сомневаться в его эффективности не приходится.

Дело в том, что этот бальзам хорошо матирует, смягчает кожу, выравнивает её тон и рельеф, убирает покраснения и увлажняет.

В чём же разница с обычными основами или праймерами? Ни в чём. Даже стойкость макияжа не страдает, он держится 12-14 часов. Если вы решите использовать бальзам в этих целях, то обратите внимание на продукт для чувствительной кожи. Такого количества бальзама вам хватит на целый год, ведь расход составляет всего несколько капель.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

Бритьё — один из способов удаления волос или депиляции, при котором с помощью режущего инструмента (бритвы) удаляется не весь волос, а только видимая надкожная часть. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Хорошей основой под макияж стал продукт мужской косметики, он смягчает, матирует и убирает покраснения
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