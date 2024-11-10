Опасные диеты, которые могут нанести вред вашему организму

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В поисках идеальной фигуры многие прибегают к различным диетам, но не все из них безопасны для здоровья. Специалисты, в частности диетолог Николай Викторов, предупреждают о возможных рисках популярных диет. Например, кетодиета, при которой полностью исключаются углеводы, может вызвать сбои в организме из-за кетоза, когда энергия извлекается из жиров, что приводит к интоксикации. Интервальное голодание также может нанести вред, так как голодание, даже короткое, воспринимается организмом как стресс, что может спровоцировать заболевания, такие как панкреатит или застой желчи.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Среди других опасных практик — монодиеты, которые, хотя и обещают быстрое похудение, нарушают баланс питательных веществ в организме, создавая дисбаланс углеводов, белков и жиров. Наконец, белковая диета — одна из самых популярных, но без предварительного обследования она может привести к избытку белка в организме, что тоже опасно. Важно помнить, что любое изменение рациона должно быть согласовано с врачом, чтобы избежать нежелательных последствий.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



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