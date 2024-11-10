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Как массаж помогает остановить выпадение волос

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Проблема выпадения волос является актуальной для многих женщин, и одной из эффективных мер для стимуляции их роста может стать массаж головы. Однако перед началом массажа важно проконсультироваться с трихологом, чтобы исключить серьезные заболевания. Существует несколько техник массажа, каждая из которых подходит для разных причин выпадения волос.

Как массаж помогает остановить выпадение волос
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, PDM

Одной из самых простых и приятных является массаж щеткой. Для этого понадобится щетка из натурального материала, например, дерева или эбонита. Массаж проводится по массажным линиям, начиная от висков и двигаясь к затылку и лбу. Главное — не слишком сильно нажимать на кожу, чтобы не повредить волосы.

Аромамассаж с использованием эфирных масел — еще один популярный метод. Масло розмарина или пачули помогает не только улучшить кровообращение, но и действует расслабляюще. Наносить масло нужно аккуратно, чтобы избежать раздражения кожи.

Если же выпадение волос связано с эмоциональными перегрузками, может помочь антистресс-массаж по-тайски. Этот массаж расслабляет мышцы головы и шеи. Он начинается с мягких поглаживаний, затем переходят к более интенсивному разминанию, что способствует расслаблению и улучшению кровообращения.

Каждая из этих техник может быть полезной, но важно помнить, что массаж головы не является панацеей и должен быть только дополнительной мерой в лечении выпадения волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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