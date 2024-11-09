Почему ваши волосы теряют блеск и как вернуть их красоту

После лета многие из нас сталкиваются с проблемой сухости волос и кожи, вызванной воздействием солнца. Как вернуть волосам былую красоту и здоровье, рассказала стилист-колорист Юлия Никифорова. Она рекомендует начинать уход с очищения волос теплой или прохладной водой, а также использовать подходящие средства, чтобы избежать излишней сухости. Важно выбирать шампуни и кондиционеры в зависимости от типа волос: для окрашенных — средства для восстановления, а для сухих и пористых волос подойдут ковошинги и кремы.
Юлия также подчеркивает важность ухода за длиной волос с помощью кондиционеров, бальзамов и масок, которые помогают сделать волосы гладкими и здоровыми. Особое внимание следует уделить температурному режиму при использовании масок: в сауне или бане они действуют гораздо эффективнее. Для улучшения результата стоит наносить маску дважды. Спреи для легкого расчесывания и термозащита перед укладкой с горячими инструментами также помогут сохранить волосы здоровыми и блестящими.
Наконец, не забывайте об УФ-защите, чтобы избежать повреждения волос от солнечных лучей. Следуя этим простым, но эффективным рекомендациям, вы сможете вернуть волосам живой блеск и красоту, а также продлить стойкость укладок и причесок.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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