Самые распространенные привычки, мешающие похудению

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Многие люди сталкиваются с проблемой, когда после нескольких недель тренировок вес на весах не меняется или даже увеличивается. Психологи связывают это с привычками, которые, возможно, не замечаем, но они мешают достигать результата. Например, отказ от завтрака может привести к перееданию в обед, а слишком частое употребление "полезных" продуктов, таких как авокадо, может не способствовать снижению веса из-за переедания.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Также важно контролировать размер порций, чтобы не съедать больше, чем нужно. Проблемы могут возникать и из-за потребления обезжиренных продуктов, которые часто содержат скрытые сахара и химические добавки. Еще одна ошибка — еда "на ходу", которая не дает организму нормально усваивать пищу.

Наконец, отвлечение на другие дела во время еды перегружает организм, что мешает нормальному перевариванию пищи и может замедлить метаболизм. Чтобы решить эти проблемы, важно придерживаться правильных привычек питания и сосредотачиваться на процессе еды.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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