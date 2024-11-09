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Как сбалансированное питание помогает сбросить вес к праздникам

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Когда Новый год уже близко, многие начинают задумываться о том, как привести себя в форму и сбросить пару килограммов. Однако важно подходить к процессу снижения веса грамотно, чтобы не навредить организму. Нутрициолог Елена Мухина, с опытом работы в 18 лет, дает несколько полезных советов. Главное — это сбалансированное питание. Белки помогают нарастить мышечную массу, углеводы поддерживают энергию, а жиры должны быть минимальными.

Как сбалансированное питание помогает сбросить вес к праздникам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также следует избегать простых углеводов, таких как сахар и белая мука. Еще один важный аспект — контроль за размерами порций. Лучше есть небольшими порциями, но чаще, чтобы не переедать и не испытывать сильного голода. Важно следить за количеством потребляемой воды: не менее 1,5-2 литров в день, чтобы поддерживать обмен веществ и уменьшить аппетит. Регулярные физические нагрузки, сочетание кардио и силовых тренировок, ускоряют метаболизм и помогают сжигать калории.

Кроме того, сон и управление стрессом играют немаловажную роль. Недостаток сна может увеличить голод, а его качество напрямую влияет на уровень энергии для тренировок. Все эти факторы важно учитывать, чтобы эффективно подготовиться к праздникам и сохранить здоровье.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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