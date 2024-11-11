Раскрываем секреты идеальных стрелок и уверенного взгляда

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Стрелки — это классический элемент макияжа, который поможет сделать взгляд более выразительным и придать лицу особую изюминку. Но как же сделать идеальные стрелки, чтобы они были ровными, симметричными и не размазывались?

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Основные правила нанесения стрелок

1. Подготовка

Очистка кожи. Перед нанесением стрелок очистите кожу вокруг глаз и нанесите базу под тени, чтобы увеличить стойкость макияжа.

Праймер. Используйте праймер для век, чтобы тени и подводка лучше ложились и не скатывались.

2. Выбор подводки

Жидкая подводка. Жидкая подводка — это классический вариант для нанесения стрелок. Она позволяет создать тонкие и четкие линии.

Подводка-фломастер. Подводка-фломастер — это более удобный вариант для новичков. Она легко наносится и позволяет создать ровные линии.

Карандаш для глаз. Карандаш для глаз — это более мягкий вариант, который позволяет создать дымчатые стрелки.

3. Техники нанесения стрелок

Классические стрелки. Начните с тонкой линии от внутреннего угла глаза к внешнему. Затем проведите линию вдоль верхнего века и выведите её за границы глаза, затем соедините ее с тонкой линией от внутреннего угла.

Стрелки с "хвостиком". Начните с тонкой линии от внутреннего угла глаза к внешнему. Затем проведите линию вдоль верхнего века и выведите ее за границы глаза, затем соедините ее с тонкой линией от внутреннего угла, а затем проведите тонкий "хвостик" стрелки к виску.

Двойные стрелки. Нанесите две стрелки: одну вдоль верхнего века, а вторую — вдоль нижнего века.

Дымчатые стрелки. Нанесите стрелки карандашом для глаз и тщательно растушуйте их кистью.

Стрелки — это искусство, которое требует практики. Не опускайте руки, если у вас не получится с первого раза. С каждой попыткой ваши стрелки будут становиться более ровными и красивыми.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения.

