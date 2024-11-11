Как сделать скулы более выразительными за 5 минут

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Скулы — это одна из самых выразительных частей лица. Правильно подчёркнутые скулы делают образ более гармоничным, изящным и привлекательным.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

5 способов подчеркнуть скулы

1. Контуринг

Игра светом и тенью. Контуринг — это техника макияжа, которая позволяет визуально изменить форму лица с помощью игры светом и тенью.

Тёмные и светлые тона. Для контуринга используют тёмные и светлые тона. Тёмным оттенком контура подчеркивают скулы, делая их более выразительными.

Правильная растушевка. Важно тщательно растушевывать контур, чтобы переход от темного к светлому был плавным.

2. Бронзатор

Для создания эффекта теней используйте кремовый бронзатор на несколько тонов темнее вашего естественного тона кожи. Он должен иметь теплый оттенок. Нанесите бронзатор на кисть или палец и проведите тонкой линией от уха до конца скулы, чуть ниже надбровной кости.

3. Румяна

Естественный румянец. Румяна — это отличный способ придать лицу свежий и здоровый вид, а также подчеркнуть скулы.

Правильный оттенок. Выбирайте оттенок румян в соответствии с тоном вашей кожи.

Нанесение. Наносите румяна на "яблочки" щек и тщательно растушевывайте их в сторону висков.

4. Хайлайтер

Блеск и сияние. Хайлайтер — это средство, которое придаёт коже сияние и подчёркивает выступающие части лица, в том числе скулы.

Нанесение. Нанесите хайлайтер на верхнюю часть скул, над румянами, и тщательно растушевывайте его.

5. Правильная причёска

Объём у корней. Объём у корней волос визуально подчеркивает линию скул.

Высокие прически. Высокие прически, например, пучок или хвост, также подчеркивают скулы.

Правильно подчёркнутые скулы делают образ более гармоничным и привлекательным. Экспериментируйте с разными техниками и методами, чтобы найти то, что подходит именно вам.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

