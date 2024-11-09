8 удивительных преимуществ микронидлинга для кожи

Стерилизованные иглы используются при микронидлинге для разрыва кожи, образуя микроуколы. Это усиливает выработку коллагена и эластина. Это белки, которые увлажняют кожу и способствуют регенерации клеток, что сохраняет кожу молодой и напитанной.
Микронидлинг может успешно вылечить сухую и потрескавшуюся кожу, гусиные лапки, тонкие линии и глубокие морщины. Если вы из тех, кому надоели антивозрастные кремы, которые мало или совсем не влияют на вашу кожу, то микронидлинг должен стать вашим основным средством для ухода за кожей.
Одной из основных причин гиперпигментации является воздействие солнца. Коллаген помогает не только в борьбе с морщинами, но и в уменьшении пигментации.
Прыщи часто оставляют после себя уродливые шрамы, от которых вы хотите избавиться. Микронидлинг может помочь вам навсегда избавиться от этих шрамов.
Люди склонны думать, что уколы сделают поры еще больше. Однако это не так. Микронидлинг стимулирует выработку коллагена и эластина. Коллаген увлажняет клетки кожи, делая их упругими и полными. Это естественным образом сужает размер пор, благодаря чему ваша кожа выглядит безупречной и красивой.
Микронидлинг создает многочисленные микроотверстия в нашей коже, которые позволяют кремам или сывороткам работать лучше.
Кожа содержит естественный коллаген, который позволяет ей растягиваться до оптимального уровня, но следы проявляются на вашей коже после определенного момента. Чтобы избавиться от этих растяжек, идеально подходит микронидлинг, потому что это процесс, который основан на методе индуцирования коллагена, а растяжки возникают из-за недостатка коллагена.
Коллаген подтягивает дряблую кожу и питает ее изнутри. Ваша кожа будет выглядеть упругой и увлажненной.
Целлюлит — это неровная кожа, которая обычно возникает из-за того, что жировые клетки выступают в соединительные ткани. Из-за этого ваша кожа выглядит бугристой. Микронидлинг может уменьшить целлюлит за счет увеличения притока крови к этим областям, что в конечном итоге выравнивает кожу.
Микронидлинг (греч. μικρός — малый, англ. needle — игла, также англ. collagen induction therapy) — косметическая процедура, направленная на улучшение состояния кожи и заключающаяся в нанесении множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты.
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Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.