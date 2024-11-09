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8 удивительных преимуществ микронидлинга для кожи

2:46
Моя семья » Красота и стиль

Заметно уменьшает морщины

Стерилизованные иглы используются при микронидлинге для разрыва кожи, образуя микроуколы. Это усиливает выработку коллагена и эластина. Это белки, которые увлажняют кожу и способствуют регенерации клеток, что сохраняет кожу молодой и напитанной.

8 удивительных преимуществ микронидлинга для кожи
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Микронидлинг может успешно вылечить сухую и потрескавшуюся кожу, гусиные лапки, тонкие линии и глубокие морщины. Если вы из тех, кому надоели антивозрастные кремы, которые мало или совсем не влияют на вашу кожу, то микронидлинг должен стать вашим основным средством для ухода за кожей.

Уменьшает гиперпигментацию

Одной из основных причин гиперпигментации является воздействие солнца. Коллаген помогает не только в борьбе с морщинами, но и в уменьшении пигментации.

Удаляет шрамы

Прыщи часто оставляют после себя уродливые шрамы, от которых вы хотите избавиться. Микронидлинг может помочь вам навсегда избавиться от этих шрамов.

Уменьшает большие поры

Люди склонны думать, что уколы сделают поры еще больше. Однако это не так. Микронидлинг стимулирует выработку коллагена и эластина. Коллаген увлажняет клетки кожи, делая их упругими и полными. Это естественным образом сужает размер пор, благодаря чему ваша кожа выглядит безупречной и красивой.

Заставляет вашу кожу лучше впитывать продукты

Микронидлинг создает многочисленные микроотверстия в нашей коже, которые позволяют кремам или сывороткам работать лучше.

Заметно уменьшает растяжки на теле

Кожа содержит естественный коллаген, который позволяет ей растягиваться до оптимального уровня, но следы проявляются на вашей коже после определенного момента. Чтобы избавиться от этих растяжек, идеально подходит микронидлинг, потому что это процесс, который основан на методе индуцирования коллагена, а растяжки возникают из-за недостатка коллагена.

Подтягивает дряблую кожу

Коллаген подтягивает дряблую кожу и питает ее изнутри. Ваша кожа будет выглядеть упругой и увлажненной.

Уменьшает целлюлит

Целлюлит — это неровная кожа, которая обычно возникает из-за того, что жировые клетки выступают в соединительные ткани. Из-за этого ваша кожа выглядит бугристой. Микронидлинг может уменьшить целлюлит за счет увеличения притока крови к этим областям, что в конечном итоге выравнивает кожу.

Уточнения

Микронидлинг (греч. μικρός — малый, англ. needle — игла, также англ. collagen induction therapy) — косметическая процедура, направленная на улучшение состояния кожи и заключающаяся в нанесении множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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