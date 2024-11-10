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Как выбрать тональную основу, которая подчеркнёт твою красоту

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Тональная основа — это неотъемлемая часть макияжа многих женщин. Она помогает выровнять тон кожи, спрятать несовершенства и создать ровное и безупречное покрытие. Но как же выбрать правильный оттенок тонального крема, чтобы он идеально сливался с кожей и не выглядел маской?

Как выбрать тональную основу, которая подчеркнёт твою красоту
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основные правила выбора тонального крема

1. Определите свой тон кожи

Определите, какой тип тона у вашей кожи — холодный, тёплый или нейтральный.

Холодный тон характеризуется розоватым или красноватым оттенком кожи, тёплый — желтоватым или оливковым, нейтральный — комбинацией холодных и теплых оттенков.

2. Проведите тест на естественном освещении

Проведите тест на тональный крем в естественном свете, чтобы убедиться, что он идеально подходит вашему цвету кожи.

3. Выбирайте тональный крем с учетом времени года

Лето. Летом кожа часто становится загорелой, поэтому вам может потребоваться более темный оттенок тонального крема.

Зима. Зимой кожа часто становится бледнее, поэтому вам может потребоваться более светлый оттенок тонального крема.

4. Учитывайте тип вашей кожи

  • Жирная кожа. Выбирайте тональный крем с маттирующим эффектом.
  • Сухая кожа. Выбирайте тональный крем с увлажняющими свойствами.
  • Комбинированная кожа. Выбирайте тональный крем с увлажняющим средством, матирующими свойствами и стойкой формулой
  • Чувствительная кожа. Выбирайте тональный крем с гипоаллергенным составом, без отдушек и красителей.

5. Экспериментируйте

Смешивайте оттенки. Если вам трудно найти идеальный оттенок, попробуйте смешать два тона тонального крема для достижения желаемого результата.

Тональный крем — это залог безупречного макияжа и красивого образа. Найдите свой идеальный оттенок и наслаждайтесь результатом.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа, предназначенное для выравнивания тона кожи, коррекции недостатков кожи, создания ровной поверхности для нанесения макияжа и для изменения естественного тона кожи. 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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