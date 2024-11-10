Больше никаких пятен на лице! Рассказываем, как выбрать идеальный оттенок румян

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Румяна — это важная часть макияжа, которая помогает придать лицу свежий и здоровый вид. Правильно подобранные румяна подчеркивают естественный румянец и делают образ более ярким и живым. Но как же выбрать идеальный оттенок румян, который будет гармонировать с цветом вашей кожи и подчеркивать ее красоту?

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Основные правила выбора румян

1. Определите свой тон кожи

Холодный тон кожи обычно имеет розоватый или красноватый оттенок, тёплый — желтоватый или оливковый, а нейтральный — сочетает в себе холодные и теплые нотки.

2. Выбирайте оттенок румян в соответствии с тоном кожи

Холодный тон. Для холодного тона кожи подходят румяна холодных оттенков — розовый, коралловый, фуксия, малиновый.

Тёплый тон. Для тёплого тона кожи подходят румяна теплых оттенков — персиковый, абрикосовый, терракотовый, коричневый.

Нейтральный тон. Для нейтрального тона кожи подходят румяна как холодных, так и теплых оттенков.

3. Учитывайте цвет волос

Для светлых волос подходят румяна пастельных оттенков — розовый, персиковый, коралловый.

Для тёмных волос подходят румяна более ярких оттенков — фуксия, малиновый, терракотовый.

4. Выбирайте текстуру румян с учетом типа вашей кожи:

Сухая кожа. Выбирайте кремовые румяна с увлажняющими свойствами.

Жирная кожа. Выбирайте пудровые румяна с маттирующим эффектом.

Комбинированная кожа. Выбирайте гелевые румяна с увлажняющим эффектом.

Нормальная кожа. Выбирайте любую текстуру румян, которая вам нравится.

Не забудьте провести тест на румяна в естественном свете, чтобы убедиться, что они идеально подходят вашему цвету кожи.

Помните, что правильно подобранные румяна — это залог свежего и сияющего лица. Подберите идеальный оттенок и наслаждайтесь результатом

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

