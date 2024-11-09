Выглядеть на 10 лет моложе вполне возможно, используя этот цвет румян

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как правильно наносить красные румяна

Вы определенно задаетесь вопросом, почему нанесение чего-то вроде румян требует полного руководства, ведь их легко наносить. Поверьте, то, как вы наносите румяна, может изменить внешний вид вашего лица. Красные румяна — сложная задача, и она полностью зависит от нанесения и того, как вы сбалансируете их с остальной частью лица.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Используйте большую пушистую кисть или даже пальцы для нанесения. Слегка проведите кистью по румянам и стряхните излишки, а затем аккуратно смахните румяна на яблочки щек. Нанося красные румяна, в основном сосредоточьтесь на яблоках лица и растушуйте их по направлению к краям лица.

Держите глаза и губы более естественными и сдержанными. Мягкий чёрный лайнер и нюдовая розовая помада прекрасно дополнят красные румяна.

Вы также можете рискнуть нанести красную помаду, но стоит придерживаться более оранжевых и розоватых оттенков красного.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.