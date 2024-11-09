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Как избежать переедания и стресса с помощью интуитивного питания

1:03
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Интуитивное питание — это подход, при котором люди учатся слушать сигналы своего тела, чтобы удовлетворить потребности организма, избегая строгих диет и переедания. Этот метод помогает развить уважение к собственным потребностям и снижает стресс, связанный с едой, что способствует поддержанию стабильного веса.

Как избежать переедания и стресса с помощью интуитивного питания
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Однако, интуитивное питание не всегда подходит всем, особенно тем, кто привык к жестким диетам или страдает от расстройств пищевого поведения. Сложности могут возникнуть в распознавании сигналов голода и насыщения, а также в риске переедания, если эмоции или социальные факторы влияют на восприятие этих сигналов. Чтобы сделать интуитивное питание частью жизни, важно постепенно научиться отличать настоящие сигналы от мимолетных желаний и избегать жестких запретов.

Постепенная практика, ведение дневника питания и работа с эмоциональным состоянием помогут наладить гармоничные отношения с едой.

Уточнения

Интуитивное питание — современный подход к питанию, основанный на представлениях, что внимание к сигналам собственного тела — голоду и насыщению — является более эффективным методом регуляции веса и пищевого поведения, чем тактика ограничений в питании, подсчета калорий или разделения пищевых продуктов на «полезные» и «вредные». 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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