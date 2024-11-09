Почему происходит мужское облысение и как остановить процесс

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Проблема облысения у мужчин — это довольно распространённое явление, которое затрагивает около 70% мужчин по всему миру. Наиболее частая форма выпадения волос у представителей сильного пола — андрогенетическая алопеция, причиной которой являются генетика и гормональные особенности организма. Основной фактор, вызывающий облысение, — это гормон дигидротестостерон (ДГТ), который ослабляет волосяные фолликулы. Потеря волос также может быть связана с применением стероидов, заболеваниями эндокринной системы, дефицитом микроэлементов, стрессом и плохим образом жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by CSIRO, CC BY 3.0

В отличие от мужчин, у женщин выпадение волос происходит более равномерно благодаря защитной роли эстрогена, который снижает воздействие тестостерона на волосы. Несмотря на генетическую предрасположенность, замедлить процесс облысения можно. Среди методов лечения — медикаменты, такие как миноксидил и финастерид, лазерная терапия, пересадка волос, а также соблюдение здорового образа жизни и правильного питания. Для некоторых мужчин лучшим решением становится стильное бритье волос.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



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