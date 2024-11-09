Как избавиться от расширенных сосудов на лице

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Покраснение кожи на морозе, особенно на носу и щеках, является распространенной проблемой, вызванной несколькими факторами. Основной причиной является нарушение работы вегетативной нервной системы: при резком перепаде температур сосуды не успевают сужаться, что приводит к их расширению. Особенно подвержены этой проблеме люди с тонкой и сухой кожей.

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Также покраснение может быть связано с хроническими заболеваниями, такими как гипотония или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Чтобы предотвратить или минимизировать эти проявления, дерматологи рекомендуют избегать резких температурных перепадов, отказаться от слишком острой пищи, горячих напитков и холодных умываний.

Также полезны теплые или холодные примочки из отвара ромашки или липы. Для профилактики важно нормализовать вес, избегать курения и парных процедур. Однако если проблема уже существует, единственным эффективным способом ее устранения остается лазерное удаление расширенных сосудов.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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