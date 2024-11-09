Как шапка помогает сохранить волосы зимой

0:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Топ-стилист Игорь Калмыков, работающий с известными личностями, такими как Влад Соколовский и Серафима Низовская, заявил, что ношение шапок зимой благоприятно влияет на здоровье волос.

Фото: freepik.com by teksomolika, PDM

По его словам, шапка помогает предотвратить воздействие холода, особенно при температурах ниже -7°C, которые могут вызвать сухость и ломкость волос, вытягивая влагу. Стильный аксессуар служит не только защитой от холода, но и спасает волосы от неблагоприятных зимних условий.

Калмыков также подчеркнул важность правильного использования народных рецептов по уходу за волосами. Он порекомендовал перед применением масок или других средств консультироваться с профессионалами, такими как парикмахеры или трихологи, чтобы добиться наилучшего результата и избежать возможных ошибок.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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