Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач рассказал, к чему может привести неправильная осанка и как её скорректировать
Как правильно ухаживать за вишней осенью для будущего урожая
Лайфхаки для румяной выпечки: что наносить на тесто перед запеканием
Как кошки обыгрывают детей в тестах на понимание символов
Сестра рэпера Гуфа отреагировала на новость о дебоше брата в рехабе
Как избежать ошибок при закупке строительных материалов для ремонта квартиры
Лёгкий овощной салат с фетой и итальянскими травами
Почему российские банки отказываются принимать ветхие долларовые купюры
Самые красивые и урожайные сорта томатов для зимнего выращивания на окне

Как спать, двигаться и увлажнять кожу, чтобы выглядеть моложе

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Молодость — это не только внешний вид, но и ощущения, которые исходят от человека. Чтобы сохранить свою свежесть и сияние на долгие годы, стоит придерживаться нескольких простых и доступных секретов, которые значительно замедляют процесс старения. Во-первых, важно достаточно спать. Полноценный сон помогает не только избежать проблем с весом, но и предотвращает пигментацию на коже. Также полезным будет дневной сон, который улучшает работу сердца и сосудов.

Как спать, двигаться и увлажнять кожу, чтобы выглядеть моложе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Следующий важный момент — забота о глазах. Постоянный прищур вызывает морщины, поэтому стоит посетить офтальмолога, носить стильные очки или линзы и регулярно выполнять гимнастику для глаз. Для сохранения молодости также важна физическая активность: даже небольшие перерывы и прогулки помогут улучшить кровообращение и лимфоток. Умеренное пребывание на солнце и защита кожи с помощью кремов с SPF не ниже 50 также предотвратят старение и пигментацию. Увлажнение кожи, регулярные пилинги и маски с витамином C обеспечат ей свежий и здоровый вид.

Дополнительно, биотин помогает поддерживать волосы в отличном состоянии, а регулярное отшелушивание кожи избавляет от сухости и темных пятен. Все эти простые привычки помогут выглядеть моложе и дольше сохранять молодость.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Домашние животные
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота Аудио 
Владелец АЗС развеял 4 самых популярных мифа о бензине
Авто
Владелец АЗС развеял 4 самых популярных мифа о бензине Аудио 
Новый белковая мука из России, которая изменит привычное питание
Еда и рецепты
Новый белковая мука из России, которая изменит привычное питание Аудио 
Популярное
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота

Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.

Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Причины, почему коты требуют открыть дверь
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Сводка с фронта: обмен погибших 37 на 563 — показали реальные пропорции потерь, Зеленского хотят убить Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Как заставить денежное дерево расти
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Последние материалы
Лайфхаки для румяной выпечки: что наносить на тесто перед запеканием
Как кошки обыгрывают детей в тестах на понимание символов
Сестра рэпера Гуфа отреагировала на новость о дебоше брата в рехабе
Как избежать ошибок при закупке строительных материалов для ремонта квартиры
Лёгкий овощной салат с фетой и итальянскими травами
Как спать, двигаться и увлажнять кожу, чтобы выглядеть моложе
Почему российские банки отказываются принимать ветхие долларовые купюры
Самые красивые и урожайные сорта томатов для зимнего выращивания на окне
Новый мотоцикл BMW F 450 GS: спортивный характер и внедорожные возможности
Эксперты разгадали, почему летучие мыши-вампиры бегают быстрее всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.