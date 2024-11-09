Как спать, двигаться и увлажнять кожу, чтобы выглядеть моложе

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Молодость — это не только внешний вид, но и ощущения, которые исходят от человека. Чтобы сохранить свою свежесть и сияние на долгие годы, стоит придерживаться нескольких простых и доступных секретов, которые значительно замедляют процесс старения. Во-первых, важно достаточно спать. Полноценный сон помогает не только избежать проблем с весом, но и предотвращает пигментацию на коже. Также полезным будет дневной сон, который улучшает работу сердца и сосудов.

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Следующий важный момент — забота о глазах. Постоянный прищур вызывает морщины, поэтому стоит посетить офтальмолога, носить стильные очки или линзы и регулярно выполнять гимнастику для глаз. Для сохранения молодости также важна физическая активность: даже небольшие перерывы и прогулки помогут улучшить кровообращение и лимфоток. Умеренное пребывание на солнце и защита кожи с помощью кремов с SPF не ниже 50 также предотвратят старение и пигментацию. Увлажнение кожи, регулярные пилинги и маски с витамином C обеспечат ей свежий и здоровый вид.

Дополнительно, биотин помогает поддерживать волосы в отличном состоянии, а регулярное отшелушивание кожи избавляет от сухости и темных пятен. Все эти простые привычки помогут выглядеть моложе и дольше сохранять молодость.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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