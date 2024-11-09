Как простые привычки спасают от преждевременных признаков старения

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы замедлить процессы старения и сократить походы к косметологам, важно следовать нескольким простым рекомендациям, которые помогли бы поддерживать молодость и здоровье кожи. Врач-дерматолог Кристина Викторова акцентирует внимание на нескольких ключевых привычках. Во-первых, защита от ультрафиолетового излучения должна быть обязательной, даже зимой, с использованием косметики с SPF (15% и выше) и дополнительного санскрина летом.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Во-вторых, регулярные проверки уровня витаминов, особенно витамина D, крайне важны для поддержания упругости кожи. Кроме того, рацион стоит корректировать в пользу овощей и фруктов, исключив из него излишек простых углеводов, которые способствуют ускоренному старению. Важным моментом является и контроль потребления алкоголя, так как злоупотребление им ведет к обезвоживанию кожи и появлению отеков.

Эти простые меры помогут замедлить старение и поддерживать красивую кожу без постоянных визитов к косметологу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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