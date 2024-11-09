Преимущества и противопоказания тредлифтинга — кому стоит попробовать

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тредлифтинг — это современная и малоинвазивная процедура омоложения, которая становится всё более популярной. Метод включает введение под кожу рассасывающихся армированных нитей, которые подтягивают кожу, стимулируют выработку коллагена и улучшают общий тонус кожи. Процедура проводится с помощью тонких игл и не требует длительного восстановления, что делает её привлекательной для людей, не готовых к хирургическим вмешательствам.

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Тредлифтинг особенно эффективен для подтяжки лица, шеи и зоны декольте, но его также можно применять для коррекции других участков тела, таких как живот или бедра, при условии, что кожа достаточно эластична. Результаты становятся видимыми через 2-3 недели, а эффект сохраняется до двух лет. Этот метод подходит для людей в возрасте 35-55 лет, а также для тех, кто не готов к более инвазивным процедурам, таким как хирургическая подтяжка лица.

Однако существуют противопоказания, включая проблемы с кровообращением и обострения хронических заболеваний, поэтому перед проведением процедуры необходима консультация с врачом.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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