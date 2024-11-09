Платья, которые скроют все недостатки и подчеркнут достоинства

Осенью и зимой платье не обязательно должно оставаться в шкафу — стилисты уверены, что с наступлением холодов мы можем продолжать носить любимые модели, главное — выбрать правильный фасон, который подчеркнет достоинства и скроет недостатки фигуры.
Например, платья на запах идеально скрывают живот и визуально делают талию тоньше, а для того, чтобы скрыть несовершенства, стоит выбирать модели из плотных тканей, которые создадут строгий и элегантный силуэт. Платье-свитер — универсальный вариант, который подойдет для разных случаев, от работы до свидания, при этом не стоит выбирать слишком облегающие модели, чтобы не подчеркнуть лишние детали.
В свою очередь, кожаное платье — отличный выбор для уверенных в себе женщин. Темные и классические черные модели не только выглядят эффектно, но и отлично согревают в холодную погоду.
Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви.
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Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.