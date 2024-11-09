Платья, которые скроют все недостатки и подчеркнут достоинства

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью и зимой платье не обязательно должно оставаться в шкафу — стилисты уверены, что с наступлением холодов мы можем продолжать носить любимые модели, главное — выбрать правильный фасон, который подчеркнет достоинства и скроет недостатки фигуры.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Например, платья на запах идеально скрывают живот и визуально делают талию тоньше, а для того, чтобы скрыть несовершенства, стоит выбирать модели из плотных тканей, которые создадут строгий и элегантный силуэт. Платье-свитер — универсальный вариант, который подойдет для разных случаев, от работы до свидания, при этом не стоит выбирать слишком облегающие модели, чтобы не подчеркнуть лишние детали.

В свою очередь, кожаное платье — отличный выбор для уверенных в себе женщин. Темные и классические черные модели не только выглядят эффектно, но и отлично согревают в холодную погоду.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви.



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