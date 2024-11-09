От чего нужно срочно избавиться в своем гардеробе

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие вещи в нашем гардеробе не имеют места на полках после нескольких лет использования. Стилисты рекомендуют избавляться от одежды, которую вы покупали более пяти лет назад, даже если она вам дорога. Со временем вещи теряют свою форму, появляются катышки и следы износа, и продолжать хранить их не имеет смысла. Также стоит распрощаться с одеждой, которую вы не носите, — вероятно, она больше не актуальна. Точно так же не стоит держать в шкафу предметы, которые нельзя отремонтировать: испорченные молнии, разошедшиеся швы или потерявшие форму вещи лишь займут место, не принося пользы.

Фото: сommons.wikimedia.org by Parker Burchfield, PDM

Кроме того, важно регулярно проверять состояние нижнего белья. Изношенные и затертые бра, колготки с нитками или чулки с дырками — это вещи, которые не только неудобны, но и непригодны для ношения. Даже если белье не порвалось, но имеет явно изношенный вид, не стесняйтесь избавляться от него. Важно помнить, что для комфортного и стильного гардероба нужно поддерживать вещи в хорошем состоянии.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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