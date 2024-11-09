Как планка поможет вам похудеть за 10 минут в день

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если у вас нет времени или желания заниматься спортом по несколько часов, но вы хотите улучшить свою физическую форму, ежедневное выполнение планки может стать отличным решением. Это простое, но чрезвычайно эффективное упражнение, которое развивает силы, выносливость и помогает поддерживать тонус всего тела. Как объясняет фитнес-тренер Наталья Романова, планка активирует множество мышц, включая пресс, спину, ягодицы и бедра, что способствует укреплению мышц кора и улучшению осанки.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Планка помогает не только укрепить мышцы, но и повысить общую выносливость, а также эффективно сжигать калории, ускоряя метаболизм. Включение планки в ежедневный режим помогает предотвратить травмы, снижая нагрузку на позвоночник и суставы. Чтобы выполнить упражнение правильно и избежать травм, важно соблюдать правильное положение тела, контролировать дыхание и активно напрягать мышцы. Начинать следует с коротких интервалов, постепенно увеличивая время удержания позы, и при необходимости делать перерывы для восстановления.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.