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Кружевные вещи, которые сделают ваш образ дорогостоящим и стильным

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Кружевные вещи — это смело, стильно и дорого, если правильно их носить. Стилист Вера Солнцева делится рекомендациями, как включить кружево в свой гардероб, чтобы избежать вульгарности и подчеркнуть изысканность образа. Одним из самых удачных решений являются кружевные платья, особенно в черном и белом цветах. Важно помнить, что кружево всегда требует подклада, поэтому лучше выбирать шелковые комбинации, чтобы сохранить стильный вид. Длина платья не имеет значения, главное — правильно подобрать материал и фасон.

Кружевные вещи, которые сделают ваш образ дорогостоящим и стильным
Фото: unsplash.com by Brandon Morgan, PDM

Еще один интересный выбор — кружевной корсет. Такой элемент одежды подойдет для вечернего выхода, например, для похода в ресторан, но важно сочетать его с классическими вещами, такими как рубашки и брюки со стрелками, чтобы не нарушить баланс. Для тех, кто не готов полностью погрузиться в кружево, идеально подойдут вещи с кружевными вставками. Однако стоит избегать популярных топов с ажурными вставками, которые уже не актуальны. Также в моде кружевные брюки, которые можно носить вместо юбки, но важно помнить о подкладе — для комфорта под них нужно надеть шорты или лосины.

Уточнения

Кру́жево — текстильное изделие, не имеющее тканой основы, с орнаментальным оформлением (ажурным узором), образующимся за счёт переплетения; имеет декоративное назначение. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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