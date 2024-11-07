Как носить свитер зимой, чтобы не выглядеть скучно

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Свитер перестал быть скучной и однообразной частью гардероба, став важным элементом модных луков для различных мероприятий, в том числе зимой. Стилист Алексей Гришин предложил несколько актуальных способов сочетать свитер с другими вещами, чтобы создавать стильные образы. Одним из таких решений является комбинация свитера с мини-юбкой, которая отлично подходит для зимнего дня, если не планируется долгих прогулок. Главное — выбрать плотную ткань, а для вечернего выхода можно добавить контрастные цвета.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, PDM

Еще один интересный вариант — свитер в сочетании с платьем. Это идеальный выбор как для офиса, так и для зимнего свидания, при этом сочетание шерсти и шелка добавляет образу утонченности. Если хочется чего-то необычного, можно накинуть свитер на плечи, создавая интересный акцент на верхней части тела, что подходит для делового обеда или офисного образа. Также стилист рекомендует носить свитер под пиджак в морозные дни — такой комплект будет не только стильным, но и теплым.

Уточнения

Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.



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