Советы как правильно носить юбки зимой

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Носить юбки зимой и осенью удобнее и практичнее, чем летом, поскольку их можно комбинировать с множеством слоев для защиты от холода. Стилист Маша Ведерникова рассказывает о лучших моделях юбок для холодного сезона, которые не только теплые, но и стильные. Среди актуальных вариантов — кожаная миди-юбка, которая прекрасно смотрится с туниками и сапогами, и юбка-макси из мохера, идеально подходящая для зимы благодаря своим утепляющим свойствам.

Фото: flickr.com by Bramblewood Fashion, CC BY 2.0

Также стоит обратить внимание на атласную юбку-слип средней длины, которая хорошо сочетается с объемными свитерами и сапогами. Для более смелых образов подойдет вязаная мини-юбка, которая будет выглядеть ярко и элегантно даже в самых холодных условиях. Стеганая черная юбка является отличным выбором для тех, кто ценит текстуру и минимализм в одежде.

Все эти модели можно адаптировать под любые погодные условия и создавать стильные зимние образы.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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