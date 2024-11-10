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Как можно поправить оттенок волос после окрашивания при помощи шампуня

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Не всегда после окрашивания оттенок волос может устроить вас на все сто процентов. Один из способов поправить это — коррекция оттенка волос с помощью специальных шампуней. Эти средства позволяют мягко воздействовать на пряди, придавая им желаемый цвет и убирая нежелательные оттенки.

Как можно поправить оттенок волос после окрашивания при помощи шампуня
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Чтобы скорректировать оттенок ваших волос, рекомендуется использовать специальные шампуни с пигментами, которые помогут нейтрализовать нежелательные оттенки.

Например, для светлых шатенок и тёмных блондинок подойдёт шампунь Brass Off, содержащий больше синего пигмента, который эффективно нейтрализует оранжевый нюанс. А для светлого блонда лучше использовать шампунь So Silver с повышенным содержанием фиолетового пигмента, который хорошо убирает жёлтую желтизну.

Помимо шампуней, вы можете усилить их действие с помощью кондиционеров с нейтрализующим эффектом. Для светлых блондов подойдёт фиолетовый кондиционер So Silver, а для оттенков на уровнях 5-8 подойдёт синий кондиционер Brass Off.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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