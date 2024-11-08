Пять приемов макияжа для разных оттенков глаз, которые удивят

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж — это не просто средство для изменения внешности, а целое искусство, позволяющее подчеркнуть достоинства и выразить индивидуальность. В современном мире макияж становится своего рода высказыванием, особенно когда речь идет о макияже глаз. Специалист по визажу Ксения Бохо делится секретами создания яркого и выразительного взгляда, используя принципы колористики и правильное сочетание оттенков. Важно понимать, что для разных цветов глаз существуют свои идеальные цвета для макияжа. Например, для синеватых глаз подойдут оранжевые оттенки, для зеленых — красноватые, а для карих — фиолетовые и синие. Также визажист рекомендует использовать гелевые карандаши, а также правильно растушевывать их для более эффектного результата. С помощью таких приемов можно значительно усилить природную красоту глаз, сделать взгляд ярким и запоминающимся, не прибегая к сложным и трудоемким методам.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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