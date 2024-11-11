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Почему зимой ногти становятся ломкими и что делать, чтобы этого избежать?

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Зимой многие замечают, что их ногти становятся более ломкими и склонными к повреждениям. Это явление связано с рядом факторов, которые воздействуют на ногтевую пластину в холодное время года. Чтобы предотвратить такие проблемы и сохранить ногти здоровыми, важно разобраться, что именно влияет на их состояние зимой.

Почему зимой ногти становятся ломкими и что делать, чтобы этого избежать?
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Влияние холода на ногти

Низкие температуры зимой могут значительно ухудшить состояние ногтей. Когда на улице холодно, кожа и ногти теряют влагу, что делает их более сухими и ломкими. Сухость приводит к тому, что ногтевые пластины становятся менее эластичными и склонными к трещинам и расслаиванию.

Воздействие отопления

Еще одной причиной ломкости зимой является постоянное воздействие отопления в помещениях. Оно сильно снижает уровень влажности в воздухе, что делает ногти сухими. Ногтевые пластины теряют свою гибкость, и становятся более подверженными повреждениям, особенно если ногти не увлажняются должным образом.

Несоответствующий уход

В холодное время года многие забывают про регулярный уход за ногтями. Недостаток увлажняющих средств, масел и кремов также приводит к ухудшению их состояния. Важно помнить, что зимой нужно уделять больше внимания питанию ногтей и коже вокруг них.

Как предотвратить ломкость ногтей?

Для того чтобы предотвратить ломкость ногтей зимой, стоит включить в уход увлажняющие кремы и масла, а также избегать частого контакта с холодной водой. Ношение перчаток на улице также поможет защитить ногти от воздействия холода.

Понимание влияния зимних факторов и выполнение простых рекомендаций позволит вам наслаждаться крепкими и здоровыми ногтями в любую пору года.

Уточнения

Но́гти — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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