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Зима 2024-2025: как оставаться стильной, несмотря на холод

1:32
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением зимы тюменские женщины активно ищут способы оставаться стильными и не мёрзнуть. Персональный стилист Татьяна Хон поделилась с корреспондентом модными тенденциями на осень-зиму 2024-2025 годов. В этом сезоне преобладают природные оттенки, такие как "шоколад", "бордо" и "корица", а также классические белый и чёрный цвета. Одним из главных зимних трендов стал "леопардовый"

Зима 2024-2025: как оставаться стильной, несмотря на холод
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info

Модные материалы сезона — замша, ворс и мех, в том числе экокожа с меховыми элементами. Стиль 70-х продолжает вдохновлять на выбор дубленок, а для любителей меха остаются актуальными как искусственный, так и натуральный мех. Среди трендов — куртки рабочего стиля, костюмы-двойки из трикотажа и другие теплые и уютные образы. Также стоит обратить внимание на обувь с леопардовым принтом и аксессуары в виде крупных сумок и брошей. Важно, чтобы стильные вещи сочетались с комфортом, особенно для суровой зимы.

Татьяна Хон советует использовать яркие акценты в аксессуарах, например, красный берет или крупные серьги, чтобы добавить образу свежести. Для автоледи оптимальны теплые трикотажные платья в сочетании с жилетами из дубленки и аксессуарами, создающими стильный и удобный зимний look, сообщает Megatyumen.ru.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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