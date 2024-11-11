Странные и удивительные диеты, которые нашли своих поклонников по всему миру

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С каждым годом появляются новые тенденции в области питания и здоровья, и многие из них становятся популярными по всему миру. Однако существуют и такие диеты, которые кажутся необычными и даже странными для большинства. Мы расскажем о пяти самых необычных диетах, которые привлекли внимание в разных уголках планеты.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Диета с угольными добавками

Одна из самых эксцентричных диет включает использование активированного угля в качестве добавки к пище. Сторонники этого метода уверены, что уголь помогает очищать организм от токсинов, улучшая пищеварение и ускоряя обмен веществ. . Тем не менее, медики предупреждают, что регулярное употребление угля может вызвать нежелательные побочные эффекты и негативно сказаться на здоровье.

Диета на основе сырой пищи

Сыроедение— это диета, при которой человек употребляет только необработанные продукты, такие как сырые овощи, фрукты, орехи и семена. Приверженцы этой диеты утверждают, что она помогает не только сбросить вес, но и улучшить состояние кожи и повысить уровень энергии. Однако сторонники этого метода должны быть осторожны, так как недостаток тепловой обработки может привести к рискам для здоровья.

Жевательная диета

В Японии популярна диета, основанная на тщательном пережевывании пищи, при которой каждый кусок нужно жевать не менее 30 раз. Считается, что это способствует более быстрому насыщению и снижению общего объёма потребляемых калорий.

Диета с синим цветом

Необычная диета основывается на идее окружить себя синей едой и посудой. Считается, что синий цвет помогает подавлять аппетит, что способствует снижению потребления пищи.

Диета по типу крови

Эта диета утверждает, что каждому человеку подходит свой тип питания в зависимости от его группы крови. Например, владельцам первой группы крови рекомендуется больше белка, а людям с второй группой — больше растительной пищи.

Хотя эти диеты кажутся необычными, они все же нашли своих поклонников по всему миру. Тем не менее, прежде чем следовать одной из них, важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



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